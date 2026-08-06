Путин отметил ключевую роль энергетики в сотрудничестве с Киргизией

5-7 августа прошел Киргизско-Российский экономический форум. Владимир Путин подчеркнул значение энергетики в отношениях между Москвой и Бишкеком, поручая ключевую роль России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии.
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