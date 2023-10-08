Небензя призвал к прекращению огня между Израилем и Палестиной

Израиль и Палестина должны немедленно прекратить боевые действия и перейти к предметным переговорам. Об этом Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН), рассказал журналистам по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта.