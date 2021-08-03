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Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется тарифным ударом по Украине (Главред, Украина)

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется тарифным ударом по Украине (Главред, Украина)

Европейские газовые рынки продолжает сотрясать топливный кризис. Цена на газ в Европе взлетела до нового исторического максимума — 42,1 евро за мегаватт в час.

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