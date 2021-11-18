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«Радио Свобода» рассказало о петербургской клинике, где якобы лечатся приближенные Путина — от Ковальчуков до Матвиенко

«Радио Свобода» выпустило расследование про клинику «Согаз» на Малой Конюшенной улице, которая принадлежит одноименной страховой компании.

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