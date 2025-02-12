Геологи датировали апатит из Северного Приладожья и улучшили поиск полезных ископаемых

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Geochemistry International. Северное Приладожье — это регион, расположенный к северу от Ладожского озера и известный своими уникальными геологическими породами, которые появились при кристаллизации больших объемов магматических расплавов (магмы).
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