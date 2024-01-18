Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Около 50 пунктов сбора подписей открыты в ТЦ и общественных пространствах Владимир Владимирович Путин выдвигает свою кандидатуру на пост президента в выборах, которые пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.
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