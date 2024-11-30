Творожный пирог с маком

Тетушка Кототуча делится оригинальным рецептом. 123RF/legion-media.ru Аппетитное угощение, сочетающее в себе насыщенную сливочную текстуру чизкейка с уникальным вкусом мака, имеет все шансы стать фаворитом в вашем десертном репертуаре.
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