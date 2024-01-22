Полярник рассказал о переходе изучения Артики на принципиально новый уровень

Для изучения Арктики будут применяться автоматизированные системы. Об этом «Известиям» рассказал руководитель группы полярной океанологии лаборатории гидрологических процессов, ведущий научный сотрудник Института океанологии им.
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