Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

У Покровска очень тяжело. Идём "до талого". Военкор о русских потерях: Силы истощены. Ресурсы ограничены. ВСУ бьют "как в последний раз"

У Покровска очень тяжело. Идём "до талого". Военкор о русских потерях: Силы истощены. Ресурсы ограничены. ВСУ бьют "как в последний раз"

Тревожные новости приходят с Покровского направления. Военкор Котенок рассказал, что враг усилил удары по нашим позициям: бьют "как в последний раз".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх