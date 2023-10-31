«Знал, на кого Ургант работает». В Сети оценили пророчество Жириновского

С началом СВО Иван Ургант покинул Россию, активно перемещался по миру, вел элитные вечеринки, работал над документальными проектами, а в РФ приезжал лишь на ведение корпоративов, так как его шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфира Первого канала.