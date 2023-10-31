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«Знал, на кого Ургант работает». В Сети оценили пророчество Жириновского

«Знал, на кого Ургант работает». В Сети оценили пророчество Жириновского

С началом СВО Иван Ургант покинул Россию, активно перемещался по миру, вел элитные вечеринки, работал над документальными проектами, а в РФ приезжал лишь на ведение корпоративов, так как его шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфира Первого канала.

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