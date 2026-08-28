Страна и люди
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Страна и люди

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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации

Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации за выполнение задач в ходе специальной военной операции.

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