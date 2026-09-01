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Царьград

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Впереди "новая Ялта"? Помощник Путина заявил о подготовке встречи с Трампом и Си Цзиньпином

Впереди "новая Ялта"? Помощник Путина заявил о подготовке встречи с Трампом и Си Цзиньпином

В Кремле впервые публично допустили встречу лидеров России, США и Китая в формате "тройки". О её возможности говорили без малого два года.

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