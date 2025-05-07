В Петербурге подскочили продажи новых автомобилей

На 20 процентов В Петербурге в апреле зарегистрировано 4600 новых легковых автомобилей. Это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 20% больше относительно марта текущего года.
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