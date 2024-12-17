Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия для недопущения поставок на Украину

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии принял решение ужесточить экспорт стрелкового оружия и боеприпасов для частных покупателей из других стран, чтобы не допустить его поставок на Украину.
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