16 историй прямиком из детства, которые с годами становятся только ярче

Наши воспоминания о том времени, когда мы были маленькими, хранят в себе непередаваемую теплоту. Эти моменты пропитаны ароматом бабушкиной стряпни, маминого рукоделия и папиных инструментов, которыми он все чинил, и голосами друзей, с которыми дружно носились по двору.
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