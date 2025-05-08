16 историй прямиком из детства, которые с годами становятся только ярче

Наши воспоминания о том времени, когда мы были маленькими, хранят в себе непередаваемую теплоту. Эти моменты пропитаны ароматом бабушкиной стряпни, маминого рукоделия и папиных инструментов, которыми он все чинил, и голосами друзей, с которыми дружно носились по двору.