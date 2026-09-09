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Совет по дому

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Даже крошки не останется: пачка творога, 20 минут в духовке — и гора румяных трубочек готова! Быстрый десерт на скорую руку

Даже крошки не останется: пачка творога, 20 минут в духовке — и гора румяных трубочек готова! Быстрый десерт на скорую руку

Творожные трубочки – это простая домашняя выпечка, которая получается румяной снаружи, нежной внутри и буквально тает во рту.

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