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Президент «Металлурга» о Малкине: «Говорил ему в этом году: «Женя, возвращайся. Давай завоюем четвертый кубок». Мы будем рады его возвращению»

Малкин является воспитанником клуба. Он играл за «Металлург» с 2003 по 2006 год и в сезоне-2012/13. Срок контракта 38-летнего Евгения Малкина с «Питтсбургом» истечет в 2026 году.

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