В Новосибирске омича спасли через 8-сантиметровый разрез

Традиционно такие вмешательства выполняются через срединный доступ с полным рассечением грудины. 63-летний пациент из Омска не имел никаких жалоб на сердце, когда в ходе плановой диспансеризации у него обнаружили признаки ранее перенесенного инфаркта миокарда.