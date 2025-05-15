В Новосибирске омича спасли через 8-сантиметровый разрез

Традиционно такие вмешательства выполняются через срединный доступ с полным рассечением грудины. 63-летний пациент из Омска не имел никаких жалоб на сердце, когда в ходе плановой диспансеризации у него обнаружили признаки ранее перенесенного инфаркта миокарда.
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