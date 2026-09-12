Меркурис: деньги Запада, отданные Зеленскому, разворовываются в Киеве

Британский аналитик Александр Меркурис в одном из выпусков своего YouTube‑подкаста высказал мнение о том, куда уходят финансовые средства, выделяемые Европой Украине.
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