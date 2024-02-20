Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Жительницу Сочи спасли после трех дней заточения в подвале между стенами домов

Жительницу Сочи спасли после трех дней заточения в подвале между стенами домов

Трое суток в подземелье провела 22-летняя жительница Сочи. Ее удалось спасти сотрудникам МЧС России. Пострадавшая упала с чердака четырехэтажного дома в подвал и оказалась заблокированной между стенами домов, передает 360 .

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