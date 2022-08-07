Злобный кот напал на водителя в Подмосковье и устроил ДТП

Кот, которого везли в машине без переноски, стал причиной серьезной аварии в Подмосковье. Как пишут очевидцы ДТП, случившегося в Богородском округе, кота везли в машине, причем его держал на коленях пассажир, который ехал на переднем сиденье.
Кот, которого везли в машине без переноски, стал причиной серьезной аварии в Подмосковье. Как пишут очевидцы ДТП, случившегося в Богородском округе, кота везли в машине, причем его держал на коленях пассажир, который ехал на переднем сиденье.
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