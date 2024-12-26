Челябинский суд отправил в СИЗО первого замглавы миндортранса

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря, ФедералПресс. Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко.
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