У «Куньлуня» рекорд посещаемости в Мытищах – 2859 зрителей на игре со «Спартаком». Китайский клуб обыграл москвичей (3:2 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
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