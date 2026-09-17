СМИ: средства ПВО Украины не смогли перехватить ни одной дальнобойной ракеты

Средства противовоздушной обороны Украины во время ночных ударов российской армии по военным объектам на территории страны не смогли попасть ни по одной дальнобойной ракете.
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