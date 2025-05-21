Аналитики прогнозируют восстановление трансграничной онлайн-торговли

Оборот российского рынка трансграничной интернет-торговли в 2025 году может увеличиться на 22,8% по сравнению с предыдущим годом и достигнуть 404 млрд рублей, свидетельствуют данные совместного исследования агентства Data Insight и логистического оператора GBS, пишет «Коммерсантъ».