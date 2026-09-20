Политтехнолог Баширов: самое главное в ДЭГ – это удобство

Главным преимуществом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является возможность проголосовать без привязки к месту нахождения, сказал политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов на пресс-конференции в Едином информационном центре в Казани.