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Царьград

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Золотую монету за 15 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

Золотую монету за 15 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

На монете изображён правитель Рима Марк Аврелий.В Новосибирске на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже монеты, выпущенной в 188 году.

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