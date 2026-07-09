В российском регионе арестовали бывшего главу ФНС

В Челябинске арестовали экс-главу свердловской ФНС Сергея Логинов. Об этом сообщает «Е1». По данным издания, бывший руководитель ФНС по региону, которого объявили в международный розыск, вернулся из ОАЭ и был арестован.
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