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В российском регионе арестовали бывшего главу ФНС

В российском регионе арестовали бывшего главу ФНС

В Челябинске арестовали экс-главу свердловской ФНС Сергея Логинов. Об этом сообщает «Е1». По данным издания, бывший руководитель ФНС по региону, которого объявили в международный розыск, вернулся из ОАЭ и был арестован.

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