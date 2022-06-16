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«Краснодар» сыграет с «Ростовом» два контрольных матча

Стали известны соперники «Краснодара» на втором предсезонном сборе. 28 июня «быки» встретятся дома с «Ростовом», 3 июля также на своем поле «Краснодар» сыграет с «Форте» (Таганрог) из Олимп-ФНЛ-2, а 10 июля в Ростове-на-Дону проведет еще один контрольный матч с «Ростовом».

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