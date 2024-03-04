Более половины россиян почувствовали себя продуктивнее после перехода на удаленку

Девелопер ПИК совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, что более половины россиян стали чувствовать себя лучше после перехода на удаленку, а 70% экономят время из-за отсутствия надобности добираться в офис каждый рабочий день.