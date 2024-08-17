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Вести Севастополь

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«Адмиральский чай»: разговор с контр-адмиралом Владимиром Васюковым

Смотрите новую серию из цикла «Адмиральский чай». Её героем стал контр-адмирал Владимир Васюков.Именно Владимир Васюков в 1999 году возглавлял операцию по доставке российских миротворцев в Косово, командуя отрядом десантных кораблей Черноморского флота.

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