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RT Russia

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ВС России поразили ночью предприятия ВПК Украины в Киеве

ВС России поразили ночью предприятия ВПК Украины в Киеве

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили ночью предприятия ВПК Украины в Киеве. «В результате поражены: предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — указали в ведомстве.

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