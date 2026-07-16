ВС России поразили ночью предприятия ВПК Украины в Киеве

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили ночью предприятия ВПК Украины в Киеве. «В результате поражены: предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — указали в ведомстве.