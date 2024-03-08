FlatOut: Ultimate Carnage получила крупный патч, в котором добавили поддержку Steam Deck, рус...

FlatOut: Ultimate Carnage получила крупный патч, в котором добавили поддержку Steam Deck, русского языка и достиженийСегодня, впервые за много лет, игра FlatOut: Ultimate Carnage от студии Bugbear Entertainment получила крупный патч в Steam.
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