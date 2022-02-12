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Капитан «Далласа» Бенн не попал по пустым воротам в матче с «Виннипегом», а потом сделал хет-трик Горди Хоу

Капитан «Далласа» Джейми Бенн был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 ОТ).

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