То, что мешает нам худеть: 7 простых причин постоянного голода

Если вы постоянно голодны, то означает ли это, что вы недоедаете? Оказывается, что нет. Голод может быть вызван самыми разными причинами, начиная от банального расстройства пищевого поведения и заканчивая серьезными заболеваниями.
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