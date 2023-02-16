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FT: украинский конфликт опустошил запасы вооружения в Европе

FT: украинский конфликт опустошил запасы вооружения в Европе

Конфликт на Украине уже опустошил европейские арсеналы и оружейные запасы, сообщает Financial Times. По данным издания, глав европейских оборонных ведомств предупреждают, что в запасах почти ничего не осталось, склады и даже "свалки" пустуют.

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