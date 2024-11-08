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Правоохранители Ямальского района почтили погибших товарищей минутой молчания

Правоохранители Ямальского района почтили погибших товарищей минутой молчания

Сотрудники полиции Ямальского района почтили память погибших при исполнении коллег минутой молчания. Церемония прошла в честь мемориальной даты 8 ноября, сообщили в telegram-канале районной администрации.

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