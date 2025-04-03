В МИД Чехии заявили о возможностях поставлять боеприпасы Киеву до сентября

Чешская инициатива по поставке боеприпасов украинской армии сумела получить дополнительное финансирование до сентября 2025 года, сообщает 3 апреля агентство СТК со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.
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