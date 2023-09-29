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В школе Владивостока учитель физкультуры избил ученика

В школе Владивостока учитель физкультуры избил ученика

Юрий Кот Во Владивостоке учитель физкультуры избил ученика. Причём в неравном столкновении.

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Комментарии
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Леопольд Счастливый
вот ты и есть этот тупой баран!
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6 час.
Юрий Соколов
Можно скажу. Бывают ученички, которые просто на пустом месте вызывают бешенство (я про себя). Может учитель физкультуры уже сталкивался с этим на своём уроке и тут не выдержал. Мы ж не знаем, может тот сказал в адрес учителя при всём классе что-нибудь эдакое. Вообще я за то, чтобы родители всыпали своему ребёнку ещё.
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6 час.
МП
Михаил Пантюхин
Если Школа сегодня &quot;вид услуг&quot;, значит по этой &quot;логике&quot; УЧИТЕЛЬ - &quot;слуга&quot;!? А министерство образования не министерство орбр.... , а ООО по услугам образования на государственной основе??? Это кто и когда такое придумал!? Школа по мне , это госучреждение, в котором молодой гражданин РФ получает необходимые знания , не буду дальше продолжать , а если этот &quot;ученик&quot; не хочет выбирать в себя знания, тем более делает невозможностью получения знаний другими учащимися, то родители не направили его в Школу, и не сказали ему как себя вести там, это первый вопрос, а второй уже к учителю, почему этот индивид не был отстранён от урока, а может и урокам? За &quot;примерное&quot; поведение!? Таким &quot;мальтикам&quot; нужно сначала воспитание родителей,а потом учение, а если ему и родителям Школа не нужна, значит определить на домашнее обучение за деньги! А вообще таких Учителей, да и вообще ВСЕХ нужно ЦЕНИТЬ ЗА ТО, ЧТО ЗНАНИЯ ДАЮТ, а тех, кто эти знания брать не хотят за государственный счет, пусть за деньги учатся! Нет денег, кредит никто пока не запретил.
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6 час.

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