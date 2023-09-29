В школе Владивостока учитель физкультуры избил ученика

Можно скажу. Бывают ученички, которые просто на пустом месте вызывают бешенство (я про себя). Может учитель физкультуры уже сталкивался с этим на своём уроке и тут не выдержал. Мы ж не знаем, может тот сказал в адрес учителя при всём классе что-нибудь эдакое. Вообще я за то, чтобы родители всыпали своему ребёнку ещё.

МП

Михаил Пантюхин

Если Школа сегодня "вид услуг", значит по этой "логике" УЧИТЕЛЬ - "слуга"!? А министерство образования не министерство орбр.... , а ООО по услугам образования на государственной основе??? Это кто и когда такое придумал!? Школа по мне , это госучреждение, в котором молодой гражданин РФ получает необходимые знания , не буду дальше продолжать , а если этот "ученик" не хочет выбирать в себя знания, тем более делает невозможностью получения знаний другими учащимися, то родители не направили его в Школу, и не сказали ему как себя вести там, это первый вопрос, а второй уже к учителю, почему этот индивид не был отстранён от урока, а может и урокам? За "примерное" поведение!? Таким "мальтикам" нужно сначала воспитание родителей,а потом учение, а если ему и родителям Школа не нужна, значит определить на домашнее обучение за деньги! А вообще таких Учителей, да и вообще ВСЕХ нужно ЦЕНИТЬ ЗА ТО, ЧТО ЗНАНИЯ ДАЮТ, а тех, кто эти знания брать не хотят за государственный счет, пусть за деньги учатся! Нет денег, кредит никто пока не запретил.