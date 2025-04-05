Овечкин заявил, что хотел забить 895-й гол в НХЛ в матче с "Чикаго"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против "Чикаго" заявил, что было бы здорово единолично возглавить список снайперов в истории лиги в завершившейся игре.