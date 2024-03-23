В Китае продолжается поиск и паспортизация советских воинских захоронений

Недавно результатом такой работы стало обнаружение двух ранее не учтенных советских воинских захоронений: в поселке Хэпин уезда Яньхэ города Тунжэня провинции Гуйчжоу и поселке Ханьгу района Цзюлунпо города Чунцина.