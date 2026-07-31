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Тело россиянки нашли в чемодане в Белграде

Тело россиянки нашли в чемодане в Белграде

Задержаны несколько человекВ отдаленном районе Белграда — Падинска-Скела — обнаружено тело российской гражданки, спрятанное в чемодане.

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