ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А пиндосятину Наш предупреждал! А пиндосятина странным образом НЕ верила! А сейчас ПРИДЕТСЯ поверить!Сначала нефть, те...
  • Олег Самойлов
    аСначала нефть, те...
  • Narvalroz Евгений
    Хорошая сказка."Что будем делать...

О чем рассказали "президенты" США?

О чем рассказали "президенты" США?

Дебаты между Т и Б подтвердили, что США не совсем государство. Во всяком случае, оно не является государством в классическом смысле, поскольку кто им управляет, неизвестно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
США это шумный балаган,где проводятся щоу!
Ответить
14 час.
Eduard
Это проблема демократий! К власти приходят низеброды,но умеюзие обещать,им некто платит,за некие услуги,а они делают вид,что служат народу избраннику! Это шоу:&quot;Все дурачат всех!&quot;
Ответить
14 час.
Eduard
Вы думаете Байден командует? Нет,емузвонят,что он должен говорить.Такие вот лидеры,действительно цари на страну работали свою хотябы,
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх