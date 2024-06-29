Дебаты между Т и Б подтвердили, что США не совсем государство. Во всяком случае, оно не является государством в классическом смысле, поскольку кто им управляет, неизвестно.
О чем рассказали "президенты" США?
Комментарии
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Eduard
США это шумный балаган,где проводятся щоу!
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14 час.
Eduard
Это проблема демократий! К власти приходят низеброды,но умеюзие обещать,им некто платит,за некие услуги,а они делают вид,что служат народу избраннику! Это шоу:"Все дурачат всех!"
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14 час.
Eduard
Вы думаете Байден командует? Нет,емузвонят,что он должен говорить.Такие вот лидеры,действительно цари на страну работали свою хотябы,
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14 час.
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