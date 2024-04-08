С некоторых пор этот травянистый однолетник не узнать, настолько он похорошел

На какое-то время эта однолетняя трава стала неузнаваемой и очень красивой. Благодаря усилиям селекционеров скромный ферулолифолия Байденс превратился в настоящую красавицу, сохранив лучшее качество семян.
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