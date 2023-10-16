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Путин заявил, что Россия с 2014 года пыталась урегулировать кризис на Украине

Путин заявил, что Россия с 2014 года пыталась урегулировать кризис на Украине

Боевые действия начались на Украине за восемь лет до проведения спецоперации. Россия пыталась урегулировать кризис при помощи Минских соглашений, но киевский режим и Запад не позволили решить проблему мирным путем, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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