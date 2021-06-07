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29.05.2021 06:07 : В Чехию сегодня должны отправить самолет за российскими дипломатами

Согласно текущим планам, самолет, который доставит российских дипломатов в Москву прибудет в аэропорт Праги сегодня в 12:00.

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Александр Анпилогов
Надо вообще прекратить все отношения с Чехией и другими аналогичными "самостоятельными" странами!
Олег Никитин
И стену вдоль границы, чтобы и не вздумал кто отношения поддерживать. А за границу выпускать только частные самолеты, чтобы депутатам было куда деньги тратить
Александр Анпилогов
Не... стену не надо, всё равно разрушат (как берлинскую). А депутатов можно отправить туда пешком, предварительно изъяв у них на границе деньги.

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