29.05.2021 06:07 : В Чехию сегодня должны отправить самолет за российскими дипломатами

СпутникПолитика29.05.2021 06:07 : В Чехию сегодня должны отправить самолет за российскими дипломатамиСогласно текущим планам, самолет, который доставит российских дипломатов в Москву прибудет в аэропорт Праги сегодня в 12:00.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр АнпилоговНадо вообще прекратить все отношения с Чехией и другими аналогичными "самостоятельными" странами!Олег НикитинИ стену вдоль границы, чтобы и не вздумал кто отношения поддерживать. А за границу выпускать только частные самолеты, чтобы депутатам было куда деньги тратитьАлександр АнпилоговНе... стену не надо, всё равно разрушат (как берлинскую). А депутатов можно отправить туда пешком, предварительно изъяв у них на границе деньги.Комментировать
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