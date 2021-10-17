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Практичнее, чем букет: 5 красивых комнатных цветов, которые можно подарить на праздник

Практичнее, чем букет: 5 красивых комнатных цветов, которые можно подарить на праздник

На праздники принято дарить букеты из живых цветов — это традиция. Однако почему бы не отойти от нее и не подарить близкому человеку цветы в горшке? Это гораздо практичнее, ведь подарок не завянет на следующий день, а выглядит не менее красиво.

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