Стильный, укороченный свитер. Фасон - легкий оверсай с длинными широкими рукавами с манжетами. Идеально подойдет для офиса или повседневного использования.
Свитер
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Стильный, укороченный свитер. Фасон - легкий оверсай с длинными широкими рукавами с манжетами. Идеально подойдет для офиса или повседневного использования.