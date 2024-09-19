Как «Единая Россия» изменится к 2026 году

В «Единой России» прошло первое масштабное обсуждение реформы первичного звена. Эта сеть, насчитывающая миллионы человек, составляет основу партийной машины, но сейчас возник спор: как ей развиваться дальше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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