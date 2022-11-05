Директор Наргиз вспомнил, как она требовала алкоголь и машину с кроватью

Организаторы выступлений Наргиз были вынуждены выполнять многие прихоти певицы. Наргиз регулярно употребляла алкоголь и требовала переноса концертов, рассказал концертный директор Сергей Лавров, несколько лет проработавший со скандальной певицей.
Организаторы выступлений Наргиз были вынуждены выполнять многие прихоти певицы. Наргиз регулярно употребляла алкоголь и требовала переноса концертов, рассказал концертный директор Сергей Лавров, несколько лет проработавший со скандальной певицей.
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